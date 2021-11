SORPRESIVO TWEET DE SHAKIRA SOBRE ANTONIO DE LA RÚA QUE PROVOCÓ REPUDIO EN LAS REDES

La cantante hizo referencia a su anterior noviazgo con el hijo del ex presidente Fernando de la Rúa.

Más de diez años pasaron desde que Shakira y Antonio de la Rúa decidieron ponerle punto final a su relación. A pesar de que cada uno rehízo su vida con el tiempo, en las últimas horas todo reflotó gracias a un sorpresivo tweet de la cantante.

Con motivo del vigésimo aniversario de su disco “Servicio de Lavandería” (Laundry Service), la colombiana comenzó a repasar cada uno de los temas que lo componían, entre ellos, “Te aviso, te anuncio”, uno de los más icónicos. “Quería hacer un tango porque en ese momento estaba saliendo con un argentino, estaba aprendiendo el baile y estaba inmersa en la cultura argentina”, explicó en un mensaje que publicó

Acto seguido, comenzó a recibir una catarata de reacciones de sus seguidores, algunos de los cuales se mostraron enojados porque lo tomaron como un “ninguneo” a su ex pareja. “¿Dating”? Hermana le escribiste DÍA DE ENERO”, “Pero “dating”…. hasta juicio por los bienes te hizo. CONCUBINO… pareja, etc. Pero dating….jajaja”, “Jajajajaja ¿´Dating´? ¿En serio? No te hagas la bol… flaca, 14 años estuviste con Antonito, y le escribiste DÍAS DE ENERO, que ni por asomo le escribirías una canción así a Piqué”, “¡No mames, Shaks! ´Dating´ mis polainas. Ese hombre te cambió la vida y nos dio Día de Enero”, fueron algunas de las respuestas que recibió.

Es que muchos de los usuarios hacían referencia a la cantidad de años que duró su noviazgo con el hijo de Fernando de la Rúa, a quien incluso le dedicó algunos de sus más célebres temas como “Underneath your clothes” o “Día de enero”. Motivo por el cual, la palabra “saliendo” (dating, en inglés) les parecía muy poco para ese calibre de relación. Lo cierto es que la actual pareja de Gerard Piqué no se dio aludida por estos comentarios, la mayoría de ellos escritos por argentinos, y prefirió seguir haciendo referencia a otras de las canciones de ese álbum.

Cabe recordar que Shakira y Antonio tuvieron su primer encuentro en el año 2000, en Buenos Aires, en una cena donde ella estaba presentando ‘¿Dónde están los ladrones?’. Luego de que la artista colombiana y el abogado argentino confirmaran su relación a los medios, ambos protagonizaron las noticias de ambos países, especialmente en Argentina, en donde por ese tiempo se vivía una crisis que después obligaría al padre du su entonces novio a renunciar a la presidencia.

La relación entre ellos no terminó en las mejores condiciones, ya que en 2012 enfrentaron medidas legales, debido a que Antonio le exigía el 18 % por el trabajo que realizó como parte del equipo de Shakira durante los años que estuvieron juntos. Semanas más tarde de conocerse la ruptura, y luego de innumerables rumores, la artista se puso en pareja con el defensor del Barcelona (a quien conoció cantando su “Waka Waka” en la Copa del Mundo de 2010), con quien tiene dos hijos, Milán y Sasha.

