SORPRESA EN BRASIL: UN HISTÓRICO ENTRENADOR PODRÍA VOLVER DEL RETIRO PARA DIRIGIR A LA SELECCIÓN

Desde su entorno aseguran que Klopp solo evaluaría interrumpir su retiro por dos ofertas concretas: la de la Selección brasileña o la del Real Madrid. Y si bien desde la CBF aún no hubo contacto formal, su nombre ya empezó a sonar con fuerza como alternativa de peso.

La búsqueda de la Confederación Brasileña tiene otras prioridades, como Carlo Ancelotti y Jorge Jesus, aunque ninguna está cerrada. El italiano, hoy en el Real Madrid con contrato hasta 2026, podría ser liberado antes de tiempo si no consigue buenos resultados en lo que queda de la temporada. El portugués, por su parte, tiene vínculo con el Al-Hilal hasta junio de 2025, pero ya manifestó su interés por asumir en Brasil a partir de mayo.

En tanto, el nombre de Klopp genera expectativa, más aún por su historial: transformó al Mainz, brilló con el Borussia Dortmund, y construyó una era inolvidable con el Liverpool, club con el que ganó la Champions League, la Premier y varios títulos más. Su estilo metódico y su capacidad para liderar proyectos a largo plazo lo convierten en un perfil ideal para un recambio profundo.

Por ahora, Klopp no fue contactado oficialmente, pero su posible desembarco en la Verdeamarela despierta ilusión. Mientras tanto, su nombre también ronda en la órbita del Real Madrid, que sigue de cerca el presente de Xabi Alonso, aunque los últimos informes indican que el club merengue no está convencido de que el ex mediocampista esté listo para asumir semejante desafío. De esta manera, el futuro de Klopp podría cambiar más rápido de lo que se pensaba. Y Brasil, que busca volver a lo más alto del fútbol mundial, ya empieza a soñar con tenerlo al mando del scratch.