Solicitud de Paradero «CARLAS AYELEN BARRIOS»

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en División Violencia Familiar Y De Género, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de la persona menor CARLA AYELEN BARRIOS, de 15 años , de 1,60 metros de altura, de contextura física robusta, tez morocha, cabello ondulado negro, ojos color marrones Se le ha visto por última vez en Barrio Antonio Zafra Sáenz Peña en fecha 20/03/2026.

Cualquier novedad sobre la persona menor, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a División Violencia Familiar Y De Género al o al servicio de emergencias 911.-

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