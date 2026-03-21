MIRAFLORES ALLANAMIENTO POR NARCOMENUDEO: SECUESTRAN DROGA, DINERO Y CELULARES

En el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, agentes llevaron adelante un allanamiento en la localidad de Miraflores, con resultados positivos.

El procedimiento se concretó esta mañana, en un domicilio del barrio Alianza, donde el personal policial secuestró varios envoltorios y cigarrillos con sustancia vegetal que, tras las pruebas de campo, dieron positivo una marihuana con un peso total de más de 40 gramos.

Además, incautaron dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, entre ellos dos iPhone, una cámara de seguridad y elementos utilizados para el fraccionamiento de la sustancia.

Además, incautaron dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, entre ellos dos iPhone, una cámara de seguridad y elementos utilizados para el fraccionamiento de la sustancia.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se ordenó la continuidad de la investigación y la inserción en el orden del día del principal investigado, un hombre de 40 años, en el marco de la lucha contra el narcomenudeo.

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