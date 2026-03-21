ACTO OFICIAL POR EL 24 DE MARZO: ZDERO REAFIRMÓ EL COMPROMISO CON LA MEMORIA Y LA DEMOCRACIA

Este viernes, el gobernador Leandro Zdero, junto al ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro; el subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado; la presidente de la Legislatura Carmen Delgado y el presidente del STJ, Enrique Varela, acompañaron el acto por el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, realizado en el Salón Obligado de Casa de Gobierno.

Esta fecha invita a la reflexión colectiva sobre uno de los períodos más oscuros del país, iniciado con el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Con el paso del tiempo, la conmemoración se consolidó como una instancia clave para mantener viva la memoria colectiva y reafirmar el compromiso social con la verdad y la justicia. En ese marco, cada año la sociedad argentina vuelve a poner en valor la defensa de los derechos humanos y la necesidad de fortalecer una convivencia democrática basada en el respeto y la dignidad.

Durante el acto se llevó adelante la lectura de Resoluciones de Beneplácito e Interés de la Cámara de Diputados y del Concejo Municipal de Resistencia, como así también se realizó un homenaje y reconocimiento a Diputados MC (mandato cumplido) que formaron parte de la Comisión de Derechos Humanos 1984-1985, pilares en la consolidación democrática de nuestra provincia: Álvaro Eduardo Palavecino, Carlos Tenev, Felipe Germán Bittel, Juan Manuel Rey, Miguel Ángel Galissier, Ovidio Aníbal Filippa y Susana Ayala.

El Gobernador se enfocó en el valor histórico y simbólico de la fecha, al recordar el impacto del golpe de Estado y su significado para la sociedad argentina. “Hoy recordamos un capítulo doloroso de nuestra historia, un golpe que marcó nuestra Nación, pero también que marcó nuestra razón, un golpe que nos enseñó la importancia de la democracia y de la libertad”, expresó.

En esa línea, el mandatario remarcó la necesidad de sostener la memoria como herramienta para evitar repetir errores del pasado y fortalecer el sistema democrático. “Es crucial que al mirar hacia atrás lo hagamos con la intención de aprender y de no repetir los errores del pasado. La memoria es nuestra aliada en la construcción de una sociedad más justa y democrática”, sostuvo.

Durante su discurso, el jefe del Ejecutivo chaqueño también destacó el rol de quienes integraron la primera Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo provincial y vinculó ese trabajo con los procesos nacionales de memoria y justicia. “Tuvieron el coraje y el valor de enfrentar el silencio y la omisión para dar voz a las víctimas del régimen militar”, resaltó y recordó la decisión del expresidente Raúl Alfonsín de impulsar el juicio a las Juntas como un hito clave en la historia democrática.

Por último, Zdero llamó a fortalecer el compromiso colectivo con la democracia y los derechos humanos, poniendo énfasis en la responsabilidad de las nuevas generaciones. “En este 50° aniversario reafirmamos el compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos, con la democracia y con el pleno Estado de Derecho”, concluyó.

MINISTRO FERRO: “TENEMOS EL DEBER DE DEFENDER LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE VIDA”

El ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro, remarcó el rol de quienes integraron la primera Comisión de Derechos Humanos en la provincia. “Tuvieron el coraje y la valentía de investigar y recopilar testimonios realmente dolorosos de una época muy oscura”, señaló y resaltó que ese trabajo se llevó adelante en un escenario de instituciones debilitadas y con una democracia aún incipiente.

Asimismo, el funcionario destacó la responsabilidad de las nuevas generaciones en sostener ese legado y fortalecer el sistema democrático. “Tenemos el deber de mantener vivo ese legado y defender la democracia como forma de vida”, dijo y agregó: “Poder pensar distinto y construir a partir de valores y coincidencias en el marco de las disidencias es el mayor legado que tenemos que defender”.

HUGO MALDONADO: “NUNCA MÁS UN GOLPE DE ESTADO EN ARGENTINA”

El subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado, hizo hincapié en el valor simbólico de la fecha y en las tensiones que aún atraviesan a la sociedad argentina. “En este acto conviven dos sensaciones: el valor y el antivalor, lo indeseable y lo que queremos”, manifestó al señalar que el 24 de marzo no solo invita a recordar, sino también a reflexionar sobre el presente.

En ese sentido, puso el eje en las decisiones políticas que permitieron avanzar hacia la justicia tras la dictadura y en el rol de las instituciones. “Había que juzgar los hechos aberrantes y lograr justicia plena”, dijo y concluyó con una consigna contundente: “Nunca más en la República Argentina un golpe de Estado”.

Acompañaron este acto oficial, autoridades de los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

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