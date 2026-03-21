APREHENDIERON A UN JOVEN CON MARIHUANA DURANTE PATRULLAJE PREVENTIVO

Efectivos de la Policía del Chaco llevaron a cabo un procedimiento en la localidad de Santa Sylvina, donde un joven fue aprehendido por infracción a la Ley de Estupefacientes.

El operativo se realizó en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 5 y el acceso oeste, en el marco de patrullajes preventivos. Allí, el personal policial identificó a un masculino que se encontraba en el lugar, constatando que tenía en su poder una bolsa y envoltorios con sustancia vegetal.

Tras las pruebas correspondientes, se confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de aproximadamente 150 gramos. Además, se procedió al secuestro de un teléfono celular.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas interviniente, el joven de 19 años fue notificado de su aprehensión en la causa, continuando las actuaciones de rigor

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