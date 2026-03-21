RESISTENCIA LA POLICIA DEL CHACO INVESTIGA UN HECHO DONDE UN JOVEN RESULTO HERIDO DE ARMA DE FUEGO

Habría intentado ingresar a robar en una casa. Hay un hombre demorado. Los investigadores trabajan en el lugar.

En la mañana de hoy alrededor de las 7, personal de la División Patrulla Preventiva intervino en un hecho en la intersección de Rodríguez Peña y Codutti, tras un alerta por un presunto desorden en la vía pública con arma de fuego.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un hombre de 75 años, quien manifestó que momentos antes un joven habría ingresado a su casa con intenciones ilícitas. Según su relato, tras un forcejeo, efectuó un disparo con un arma de fuego.

Posteriormente, el propietario del lugar hizo entrega voluntaria de un revólver calibre 22, junto a nueve cartuchos del mismo calibre y una vaina servida, elementos que fueron secuestrados por el personal interviniente.

Por otra parte, se dispuso su traslado a la División Medicina Legal y luego a la Comisaría Quinta.

Como resultado del hecho, un joven de 20 años fue demorado y además presentaba una herida en la zona del tórax. El ciudadano fue trasladado en ambulancia al hospital para recibir una mejor atención y permanece bajo custodia policial.

En el lugar se encuentran agentes del Departamento de Investigaciones Complejas, quienes iniciaron las tareas investigativas para esclarecer el hecho.

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