EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ LA APERTURA DEL VI ENCUENTRO NACIONAL DE RESERVAS PRIVADAS

Este sábado, por la mañana, el gobernador Leandro Zdero acompañó la apertura del VI Encuentro Nacional de Reservas Privadas que se desarrolla en la Casa de las Culturas, de la ciudad de Resistencia.

Este evento, de carácter federal, reúne a referentes, especialistas y organizaciones de todo el país vinculadas a la conservación ambiental. Se realiza de manera bienal, es organizado por la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas y se consolida como un espacio clave para el intercambio de experiencias, la articulación de esfuerzos y el fortalecimiento de estrategias orientadas a la protección de la biodiversidad y el patrimonio natural.

En esta edición participan más de 100 asistentes de distintas provincias, entre ellas: Bs. Bs As, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Rios, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis y también una delegación de Paraguay, quienes abordan temáticas relacionadas a aspectos financieros, manejo de contingencias, cuidados en reservas y la elaboración de planes de gestión a corto y largo plazo.

La Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, creada formalmente en 2014 a partir del trabajo conjunto de diversas organizaciones ambientales, busca consolidar un movimiento nacional que promueva la conservación en tierras privadas y otorgue mayor visibilidad a estas iniciativas.

Durante la apertura, el gobernador Zdero valoró la realización del encuentro y destacó la importancia de la articulación entre sectores para el cuidado del ambiente. “Tenemos que demostrar que es posible producir y cuidar nuestros recursos naturales al mismo tiempo”, expresó.

En ese sentido, remarcó la necesidad de proteger el agua, los bosques y la biodiversidad, y subrayó el rol conjunto del sector público y privado en el desarrollo sostenible. “Esto se logra con el esfuerzo del Estado y del sector privado trabajando en conjunto”, afirmó.

Asimismo, celebró que Chaco haya sido elegida sede del encuentro, destacando que representa una oportunidad para fortalecer el compromiso con un modelo de desarrollo sustentable. “Es una gran oportunidad para consolidar un Chaco sustentable, pero también con progreso”, agregó.

Por último, el mandatario hizo hincapié en la importancia de sostener políticas a largo plazo que permitan avanzar en la conservación sin descuidar la producción.

ES LA PRIMERA VEZ QUE UN GOBERNADOR ASISTE A NUESTRO ENCUENTRO

Por su parte, Guillermo Connell, referente de la Red de Reservas Privadas, destacó la presencia del Gobernador como un hecho inédito. “Es la primera vez que un gobernador asiste a nuestro Encuentro ¿Y saben lo que va a pasar ahora? Cuando se enteren los otros gobernadores nos van a pedir “yo también quiero que el evento venga a mi provincia” señaló en su discurso; y consideró que esta participación puede marcar un precedente a nivel nacional.

Además, remarcó que la conservación puede ir de la mano del desarrollo económico. “Se puede producir, conservar y también generar ingresos”, afirmó, al tiempo que destacó el potencial de las reservas privadas para impulsar actividades como la producción orgánica, la certificación de productos y el turismo sustentable.

Acompañaron este encuentro nacional, el ministro de la Producción, Oscar Dudik; el subsecretario de Ambiente, Mariano Moro; el diputado provincial, Carlos Salom; la vicepresidente del Instituto de Cultura, Daniela Valdés; la secretaria de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Resistencia, Bárbara Lösch Rosciani; y demás autoridades provinciales.

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