SOLICITUD DE PARADERO

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaría Cuarta Resistencia, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de AYELEN JEMINA FLORENCIO, de 25 años, de 1,20 metros de altura, de contextura física robusta, tez blanca, cabello cabello oscuro ondulado a la altura de los hombro , ojos color Se le ha visto por última vez en Resistencia en fecha 18/09/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaría Cuarta Resistencia al o al servicio de emergencias 911.-

