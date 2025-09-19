PROCESAN AL EMPRESARIO CORRENTINO FEDERICO CHEME POR NARCOTRÁFICO

El empresario correntino Federico Cheme fue procesado por narcotráfico, según dispuso la Justicia Federal en Corrientes. El juez Gustavo Fresneda dictó la medida tras la detención ocurrida el 23 de junio, cuando Cheme fue arrestado junto a otras personas mientras transportaban dos kilos de cocaína en dos vehículos.

Tras su captura, Cheme solicitó ser trasladado a un centro de salud para una internación bajo supervisión médica, además de pedir excarcelación y prisión domiciliaria. Sin embargo, todos los pedidos fueron rechazados.

El abogado defensor, Facundo Leguizamón, cuestionó la legalidad del procedimiento y sostuvo que «la investigación tiene serias irregularidades que tornan nulo el proceso». En declaraciones radiales, explicó que la causa se inició a partir de una denuncia anónima:

«Se le imputa un procedimiento basado en una denuncia anónima sobre la que nunca se labró un acta, como exige cualquier acto procesal del Estado. Al no haberse hecho, eso deja abierta la puerta a la arbitrariedad por parte de la Policía».

Leguizamón señaló además que la detención se realizó sin orden judicial y remarcó que, si la Fiscalía ya contaba con información sobre un presunto ilícito, «debió solicitar la autorización correspondiente al juez».

El defensor también hizo referencia al estado de salud de Cheme. Indicó que, diez días antes de la detención, un psiquiatra había recomendado su internación porque «representaba un riesgo para sí mismo o para terceros». En este sentido, aclaró que nunca se pidió extradición, sino únicamente internación hospitalaria en función de ese dictamen médico previo.