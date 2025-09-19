SOLICITUD DE PARADERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaría Quinta Metropolitana, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de ROSANA ELISABETH BAEZ, de 46 años, de 1,72 metros de altura, de contextura física delgada, tez morena, cabello cabellos cortos color negro y lacios cabellos cortos color negro y lacios, ojos color ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: remera color blanca, una calza color violeta y un par zapatillas color blanca con negro.- Se le ha visto por última vez en Rodriguez Peńa N° 3180 en fecha 17/09/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaría Quinta Metropolitana al o al servicio de emergencias 911.-

