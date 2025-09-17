SOLICITUD DE PARADERO
La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaría Tercera Metropolitana, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de ENZO RAMIRO ALMIRON, de 25 años, de 1,70 metros de altura, de contextura física robusta, tez trigueño, cabello lacio negro, ojos color marrones ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: un pantalón deportivo negro, un buzo negro deportivo, tipo rompe vientos, con capucha y una zapatilla color marrón claro, marca adidas. Se le ha visto por última vez en Domicilio en fecha 16/09/2025.
Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaría Tercera Metropolitana al 3624452907 o al servicio de emergencias 911.-