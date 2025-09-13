SOLICITUD DE PARADERO 

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria La Clotilde, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de la persona menor DAIANA MELINA GONZALEZ, de 17 años, de 1,58 metros de altura, de contextura física delgada, tez trigueña, cabello lacio castaño oscuro, ojos color marrones ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: jeans, verde, remera margas largas blanca, y zapatillas gris Se le ha visto por última vez en Domicilio en fecha 12/09/2025.

Cualquier novedad sobre la persona menor, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria La Clotilde al 3735491002 o al servicio de emergencias 911.-

