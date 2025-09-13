RESISTENCIA CAUSA NINA LÓPEZ: REVOCARON LA DOMICILIARIA A UNA DE LAS IMPLICADAS DESPUÉS DE OTRO ALLANAMIENTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La mujer fue trasladada este sábado a la unidad Penitenciaria N°1.

El 5 de agosto, los agentes de las divisiones Inteligencias Drogas y Operaciones La Leonesa incautaron 35 kilos de cocaína y cuatro vehículos que lleva nueve detenciones hasta el momento. Se trata de una organización narco-criminal que introducía grandes cantidades de estupefacientes que partiría desde Bolivia, pasando por Salta y finalizando en Resistencia.

Después de un año de investigación se logró identificar a la red que se radicaría en la capital chaqueña y se realizaron las tareas pertinentes que culminaron en el importante secuestro antes mencionado y en la detención de nueve implicados.

Un día después, el 6 de agosto, los agentes división Operaciones Metropolitana realizaron un allanamiento en el barrio Ítalo Argentino, donde aprehendieron a un hombre de 39 años y una mujer de 36 después de que hallaran 202 gramos más de cocaína en su casa, también se incautaron dos celulares y otro vehículo.

Él tenía una tobillera electrónica por una causa de violencia de género y ella gozaba de prisión domiciliaria por la causa del día anterior. Por disposición de la justicia, Esta mañana, la ciudadana fue trasladada a la Unidad Penitenciaria N°1 del Servicio Penitenciario Provincial y de Readaptación Social, donde quedará alojada mientras dure el proceso judicial.

