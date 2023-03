SOLICITARON QUE LA GUARDIA WASHEK SEA INVESTIGADA POR SUPUESTAS AMENAZAS, SEDICIÓN Y PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La presentación en la Justicia Federal es por «amenazas, sedición, privación ilegítima de la libertad, atentado y resistencia a la autoridad» por la retención de las camionetas, las cuales luego de una serie de negociaciones dejaron ir. En ese sentido, Amad indicó que, pese a que hayan liberado a los vehículos, «estos señores extorsionan a todo el mundo y desconocen a la autoridad instituida de la Policía, de los jueces. A estos señores no les importa nada».

Seguidamente, el fiscal federal recordó que la situación de «estos señores empezó hace un tiempo largo, esta no es la primera vez que hacen algo de este calibre».

En esa sintonía, el fiscal señaló cuando hace unos años, la Policía detuvo a unos narcos y «ellos vinieron, detuvieron a los policías y a los narcos. Secuestraron la droga y después tomaron la comisaría, no es la primera vez, tomaron el Juzgado y lo incendiaron».

De esa manera, el fiscal dijo que no estuvo de acuerdo con el acta de acuerdo en su momento. «Hice todo lo que estaba al alcance de mi mano y dije que estos señores iban a volver a hacer esto y, lastimosamente, la triste noticia me dio la razón. Nadie se encarga de esto, al principio si, parece que se encargaron del Gobierno, pero el Gobierno parece que no ve el problema que es gravísimo», explicó.