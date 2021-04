SOLANGE SANDER “ESTAMOS PARA ASESORAR Y APOYAR A LAS VICTIMAS”

Solange Sander subsecretaria de Igualdad y Género de Juan José Castelli, fue entrevistada en la mañana de Portico FM 105.5 en el programa de Pica Picante ,quien nos comentó lo siguiente “ Estamos trabajando con respecto a lo que es la asistencia integral a mujeres víctimas de violencia, todos los días recibimos a mujeres que debemos acompañar por diferentes situaciones que están atravesando, intentamos que las medidas adecuadas se cumplan, que puedan realizar las denuncias, el cumplimiento de las medidas de prevención, que sean informadas de la situación de su agresor, de si está preso tenemos que avisarles cuando tienen su libertad, que ellas puedan acercarse a las oficinas y tener un asesoramiento judicial con respeto a su situación, en caso de que tengan audiencia en el juzgado se las acompaña, en caso de que la víctima requiera asistencia psicológica se la damos, esto es un poco del acompañamiento que realizamos”.

La funcionaria también se refirió a las nuevas restricciones y cuál será la forma de trabajo nos dijo “Nosotras durante la pandemia nunca dejamos de trabajar, las oficinas siempre estuvieron abiertas, de todas maneras tenemos también los números telefónicos donde se puede denunciar o le damos nuestros números personales para que se puedan comunicar, también tenemos las redes sociales donde se comunican para asesorarse o para contar una situación, también se comunican terceras personas para contar la situación de alguna persona allegada que está necesitando ayuda”.

agrgó “Una vez que la persona denuncia, la denuncia es cargada a una plataforma a la cual tenemos acceso y vemos el nombre de la víctima, los datos personales, ya sea dirección, número de teléfono, y cuál es el motivo de denuncia, desde ahí intervenimos, esa denuncia es enviada al fiscal de turno, por eso es importante que la víctima use en su denuncia las siguientes palabras “Quiero denunciar penalmente a esta persona”, se puede hacer una denuncia penal en la comisaria y por líneas telefónicas, el fiscal de turno toma las medidas de protección que pueden ser prohibición de acercamiento y exclusión de hogar, hay medidas como el botón antipánico que la provincia no tiene, ahora está realizando convenio con una empresa y esperamos que pronto lo volvamos a tener”.-

SOLANGE también se refirió al personal policial y agregó “por otro lado para la custodia policial no hay suficiente personal policial en la división familiar, lo cual es una gran problemática, por ese motivo la custodia es brindado solo a las personas que tienen lesiones extremadamente grabes, intento de femicidio o el agresor este prófugo, la primer medida sería la perimetral, y en caso de que se violen las perimetrales hay que dar aviso para que el agresor vaya preso”.

Finalizando nos dijo: “Cuando hay hijos en el medio trabajamos en coordinación con la sub secretaria de niñez adolescente, y también con lo que es la UPI, quienes son los que hacen el resguardo de los niños, por otro lado también tomamos rápidamente en cuenta la parte legal, para que la víctima no tenga que denunciar 6 o 7 veces a su agresor, una vez realizada la primer denuncia de le facilita un win policial al cual la victima pude llamar en caso de que el agresor no cumpla con las medidas de perimetral”.

