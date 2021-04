PAULA SARTOR “HEMOS VACUNADO A MAS DE 7300 PERSONAS EN LA REGION”

La directora de zona Sanitaria Dra Paula Sartor fue entrevistada en la mañana de Pórtico FM 105.5 Programa PICA PICANTE, la funcionaria de salud pública nos dijo lo siguiente: “Seguimos avanzando con la campaña de vacunación, hasta el momento tenemos vacunados todos los grupos de trabajadores y trabajadoras estratégicas en salud pública y privada de nuestra comunidad y parte del personal docente, por otro lado, en relación con el grupo de personas de riesgo hemos ya vacunado hasta personas mayores de 60 años un 50%, es decir, casi 5 mil personas en su totalidad y mayores de 60 años 2300 aproximadamente”.

En relación con la campaña tenemos mucha tarea por delante, por un lado la aplicación de la segunda dosis en todo ese grupo, ya que ninguna de las personas mayores a 60 años la han recibido, y por otro lado, trabajar en el abordaje de la vacunación para grupos especiales, las personas que viven en la zona rural, las cuales tienen dificultad para trasladarse, queremos garantizar que la vacuna llegue a todos los que desean vacunarse y si hay alguien que no se vacuna es realmente porque no quiere y no porque no pudo llegar a él.”

LOS QUE NO SE QUIEREN VACUNAR DEBEN SABER LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

La Doctora continuo y nos dijo: “Hay personas que están desesperadas por vacunarse y llaman todos los días para preguntarte cuando les toca para que puedan ir, estas personas están muy interesadas en su vacunación, este es el grupo que menos nos preocupa, pero la otra mitad está compuesta por dos grupos, las personas que no pueden llegar y por personas que no quieren vacunarse, hay que trabajar con las comunidades en este sentido para convencer primero a los referentes para que ellos hagan eco en la necesidad e importancia de la colocación de esta vacuna. La vacuna es un algo que se usa como beneficio, no para generar daños”.

VIENE LA VACUNACION PARA LA GRIPE

Por otro lado habló respecto de la condición que se encuentra la provincia para la colocación de las vacunas antigripales y neumonía diciendo lo siguiente: “En la jornada de hoy esta René Villordo, retirando las vacunas antigripales y seguimos mañana planificando la distribución en hospitales y centros de salud de la región. Recordamos a los adultos mayores de 60 años que tienen que pasar 14 días después de la aplicación de la primera dosis de la vacuna para el covid. La vacuna antigripal es parte del calendario de vacunas obligatorias y es colocada en los centros de salud”.

HEMOS REALIZADO TRABAJO EN TERRENO

Sartor se refirió también a la problemática de las personas que no podían dirigirse a los lugares de vacunación, respeto a esto nos dijo “estuvimos trasladando durante todo el mes, ya que los familiares de las personas con movilidad reducida se han acercado a inscribir a sus abuelas/os o familiares, entonces el equipo ha realizado jornadas especiales para este tipo de casos”.

NUNCA TUVIMOS UNA SITUACION DE COLAPSO EN NUESTRA CIUDAD

El mensaje que nos dejó la Doctora de la situación el cual es importante y debemos tener en cuenta fue: “Hubo un aumento de casos notorio en las últimas semanas, esto nos preocupa porque es algo que está ocurriendo a nivel nacional y regional, con esta segunda ola de covid pedimos a la comunidad que tenga muy en cuenta las medidas de seguridad, ya que hay mucha relajación y necesitamos reforzarlas para evitar de que esta segunda ola pegue fuerte en nuestra localidad, para que esto no nos lleve a lamentarnos por las restricciones en otras actividades que afectan sobre todo a la actividad comercial, que todavía no se recupera. Hasta el momento nunca tuvimos una situación de colapso en nuestra localidad y no queremos llegar a eso”.

