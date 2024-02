SITECH SUDESTE NO INICIA LAS CLASES EN EL CHACO

El gremio definió una medida de fuerza, en rechao a la «reducción salarial» y por la no convocatoria a la paritaria por parte del Gobierno provincial.

Sitech Sudeste resolvió este miércoles, en el marco de su asamblea extraordinaria, el «no inicio de clases» en el Chaco, «en virtud de las circunstancias que hoy vive el trabajador docente y el sistema educativo de la provincia».

Por medio de un comunicado, el sindicato docente indicó que «en primer lugar, la medida de fuerza está dirigida a rechazar contundentemente la reducción salarial que significará la no percepción de los montos correspondientes al Incentivo Docente y al rubro conectividad, como así también la no aplicación de la extensión horaria, perjuicio en este caso no solamente para el trabajador docente sino también para los alumnos al reducirse el horario de clases».

«Asimismo, la decisión se toma ante la falta total de convocatoria por parte de las autoridades del Ministerio de Educación, no sólo para discutir salario sino para tratar todas las cuestiones que se suscitan al inicio de todo ciclo lectivo», sostuvieron.

En ese sentido, mencionario «como por ejemplo designaciones de interinos y suplentes y los casos previstos en cuanto a la continuidad del personal suplente designado con anterioridad, cuestiones administrativo y legal que debidamente aclaradas coadyuban a la buene marcha del sistema».

«Es de hacer notar que a pesar de reiterados pedidos de audiencia, en forma individual y en conjunto con los demás sindicatos de la provincia, no se ha recibido respuesta alguna de parte de las autoridades del área», remarcaron.

Por último, desde Stiech Sudeste subrayaron que la participación gremial para discutir salario y condiciones de trabajo está taxativamente prevista en el Estatuto del Docente y la Constitución Provincial, derecho democrático que el sindicato reinvidica como el ámbito idóneo para el debate y resolución de los problemas del trabajador docente y el buen funcionamiento del sistema.