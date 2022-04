SINDICATO DE EMPLEADOS JUDICIALES DEL CHACO RECHAZA TODO ACTO DE VIOLENCIA EN EL JUZGADO DEL SAUZALITO Y SE SOLIDARIZA CON TODO EL PERSONAL JUDICIAL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

El Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco rechaza los hechos de violencia hacia el personal judicial del Juzgado de Paz de la localidad de El Sauzalito.

Estos ejercicios de violencia no se pueden aceptar bajo ningún concepto, más allá de comprender la situación de la joven víctima del Pueblo Originario, con quien también nos solidarizamos, no podemos permitir que esa actitud completamente repudiable sea motivo de mayor violencia contra el personal judicial que cumplen con sus funciones: la Juez de Paz y Faltas Dra. Sandra Pérez; el Secretario Raúl Paz y la Auxiliar Margarita Isabel Pérez. La Furia reflejada en estos actos no es el camino, estamos en un sistema democrático donde tenemos oportunidad de agotar las instancias del diálogo y/o recurrir a todos los remedios procesales o manifestaciones pacíficas que visibilicen el conflicto, pero no con esta actitud totalmente agresiva poniendo en peligro la vida de los trabajadores, para lo cual también solicitamos la activación de los mecanismos de seguridad para salvaguardar la integridad física de los mismos. Comisión Directiva SEJCH.

Relacionado