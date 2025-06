SIN FONDO DE COMPENSACIÓN, EL ALGODÓN CHAQUEÑO DE NUEVO EN LA INCERTIDUMBRE

Sin anuncios ni difusión en las redes sociales, el Poder Ejecutivo Nacional derogó mediante el decreto 429/2025 la Ley 26.060, conocida como la «Ley de Fomento Algodonero», y su decreto reglamentario 527/2007, dejando sin efecto el Plan de Desarrollo Sustentable y el Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción Algodonera.

Nuevo golpe a una economía regional como el algodón. Incertidumbre total por la derogación del Fondo Algodonero nacional.

La norma, autoría del entonces senador Jorge Capitanich, firmada por las radicales chaqueñas Mirian Belén Curletti y Alicia Mastandrea y aprobada por unanimidad, fue sancionada en 2006 y había sido una herramienta clave para sostener la actividad en zonas consideradas de especialización algodonera, como el Chaco, Formosa, Santiago del Estero y otras ocho provincias.

En diálogo con NORTE, el tres veces gobernador del Chaco recordó el contexto en que se impulsó esta ley: «Caída abrupta de la superficie sembrada, problemas de abastecimiento para la industria nacional y toda la cadena de valor», destacó. Y sentenció: «Es terrible esto, pues lo que nos costó tanto hacer ahora se derrumba» (ver recuadro).

El plan derogado días atrás tenía como objetivo garantizar la sustentabilidad del cultivo, amortiguar los impactos de las oscilaciones negativas del precio del algodón y brindar previsibilidad a los productores. Para ello, contemplaba asistencia financiera, seguros y un fondo que compensaba pérdidas por condiciones de mercado. Sin embargo, el gobierno nacional argumentó que el fondo había agotado sus recursos y que no se renovaría su financiamiento, lo cual dejaba sin operatividad al régimen.

Entre los motivos esgrimidos en los considerandos del decreto publicado el 26 de junio del 2025, se menciona que las compañías aseguradoras no ofrecieron cobertura al sector por los altos riesgos agroclimáticos, lo que imposibilitó implementar los seguros previstos en la ley. Además, el fondo de compensación creado por el artículo siete de la norma ya había cumplido su vigencia, extendida por última vez hasta 2024, y no se dispuso su continuidad presupuestaria para la campaña 2025.

MÁS DUDAS

Pese a la derogación, el Ejecutivo aclaró que los convenios firmados entre el Estado Nacional y las provincias en el marco de la Ley 26.060 seguirán vigentes conforme a lo pactado. Estos acuerdos fueron instrumentos clave para canalizar la asistencia al sector algodonero provincial, con fuerte impacto económico en regiones vulnerables del norte.

La decisión se enmarca en las facultades delegadas por la Ley de Bases 27.742, que declaró la emergencia pública y habilitó al Ejecutivo a «modificar o eliminar estructuras que considere innecesarias». El decreto deberá ser revisado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, que tiene competencia para dictaminar sobre su validez.

OBJETIVOS DE LA LEY ANTERIORMENTE VIGENTE

Entre los objetivos de la ahora derogada ley, se destacaban el de garantizar la sustentabilidad del cultivo; atender las oscilaciones negativas de los precios del algodón y promover la certidumbre a largo plazo para los productores algodoneros. La ley establecía un Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera con aplicación en las regiones o zonas de «especialización algodonera». Las provincias con especialización algodonera eran el Chaco, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero.

Contenidos y mecanismos (antes de la derogación): Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera: Buscaba promover la producción, la gestión eficiente y la expansión de la industria textil algodonera. Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción Algodonera: Un mecanismo para compensar pérdidas económicas de los productores en caso de fluctuaciones adversas de precios. Con la derogación de la Ley 26.060, ya no existe el Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera ni el Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción Algodonera como mecanismos legales.

Capitanich contra la derogación de la Ley Algodonera

«Es identidad, soberanía, trabajo: no vamos a entregar lo que nos costó construir»

«El algodón es identidad, es soberanía, es trabajo argentino y no vamos a entregar lo que nos costó construir», afirmó el líder del PJ chaqueño y diputado nacional electo, Jorge Capitanich, tras la derogación de la Ley de Fomento Algodonero, sancionada en 2006. El exsenador nacional, autor de esta iniciativa legislativa, apuntó contra el presidente Javier Milei por la eliminación de la norma: «Nunca visitó nuestra provincia, no la conoce ni la conocerá, porque no le interesa». Además, responsabilizó a los legisladores chaqueños que apoyaron la Ley Bases: «Los legisladores de (Leandro) Zdero y (Javier) Milei deben hacerse cargo. Promueven la quiebra de nuestros productores».

El tres veces gobernador del Chaco y exintendente de Resistencia, cerró con un mensaje a la militancia y al sector productivo: «Frente a la entrega y el desprecio, respondamos con lucha y compromiso. ¡Sin producción no hay Nación! ¡Sin campo no hay futuro!».

Finalmente, advirtió que, si ante esta realidad se reduce la cantidad producida, impactará directamente en el gigante brasileño instalado en Puerto Tirol, Santana Textil. «Habrá que ver cómo evoluciona la superficie sembrada que en cien años (estadística confiable de 1927) tiende a ser la mayor en 1997-1998 y la peor 2016-2017», cerró.