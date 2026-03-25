SIN CASOS DE DENGUE EN LA PROVINCIA: SALUD INSISTE EN LA PREVENCIÓN

El Ministerio de Salud informó que, durante la semana comprendida entre el domingo 15 y el sábado 21 de marzo, no se registraron casos positivos ni probables de Dengue en toda la provincia.

Desde la cartera sanitaria destacaron que este resultado es fruto del trabajo sostenido en prevención, control y concientización, así como del compromiso de la comunidad en la eliminación de posibles criaderos del mosquito transmisor.

En este contexto, se continúa reforzando los mecanismos de acción y las medidas preventivas en todo el territorio provincial, con el objetivo de sostener este escenario sanitario favorable.

Asimismo, se recuerda a la población la importancia de:

-Eliminar recipientes que acumulen agua en domicilios y alrededores.

-Mantener limpios patios, canaletas y espacios comunes.

-Utilizar repelente y protección adecuada.

-Consultar de manera inmediata ante la aparición de síntomas compatibles.

Desde el Ministerio remarcaron: “Es fundamental que cada vecino se involucre en la prevención. Protegerse es también cuidar a la familia y a toda la comunidad”.

Finalmente, insistieron en la importancia de reconocer los síntomas a tiempo- como fiebre alta, dolor muscular, dolor detrás de los ojos y malestar general- y acudir al sistema de salud para una atención oportuna.

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