SIGUE EL JUICIO POR LA MUERTE DE MARADONA: ENTRE PEDIDOS DE APARTAR A UNA JUEZA Y LAS DUDAS POR UN DOCUMENTAL

El juicio por la muerte de Diego Maradona pasa por momentos complicados. Luego de la declaración de más de 40 testigos a lo largo de dos meses de debate, este martes las primeras horas de la audiencia estarán centradas en debatir un nuevo pedido para apartar a la jueza Julieta Makintach.

Durante la jornada del jueves, el abogado Julio Rivas quiso recusar a la jueza y argumentó que con sus preguntas inquisidoras no mostró imparcialidad y hasta adelantó su veredicto.

Ese día, Rivas también afirmó que se había enterado de que se estaba grabando un documental del juicio, y que creía que quien lo estaba dirigiendo era el hermano de la jueza Makintach.

La familia de Diego Maradona, en la primera audiencia del juicio por la muerte del 10. (Foto: TN/Lele Heredia).

Si bien el tribunal rechazó el pedido de recusación para la jueza, este lunes Rivas y su socia Mara Digiuni presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

“Denegar el pedido de recusación, por la gravedad institucional de la decisión, causa un gravamen irreparable a esta parte, afectando fundamentalmente el derecho de nuestro defendido a recibir un juicio imparcial y justo. Afecta además el sistema acusatorio y el debido proceso legal. La continuación del presente juicio con un juez cuya imparcialidad está cuestionada vicia de nulidad todo el proceso, haciendo imposible una reparación posterior. Solicitamos que se revoque la resolución recurrida y se haga lugar a la recusación solicitada, dado que existe un temor fundado de parcialidad por parte de la magistrada, lo que compromete los principios básicos del debido proceso”, indicaron.

En el escrito además explicaron que durante las declaraciones de Víctor Stinfale y Agustina Cosachov, la jueza realizó consultas que excendían su función, preguntando también sobre cosas que no hacen al objeto procesal.

Agustina Cosachov fue la psiquiatra de Diego Maradona y está imputada por su muerte. (Foto: Reuters)

“ ‘Usted no era parte, pero terminó siendo parte de una sociedad de la que renunció. ¿Qué tipo de servicio laboral y jurídico quería prestarle a Maradona?’ y ‘La gran mayoría de esta sala somos abogados desde hace muchos años, ¿le parece normal que de repente un día aparezca involucrado en una sociedad sin tener ningún tipo de aporte, rol, función?’ “, son algunas de las preguntas que le hizo Makintach a Stinfale.

“Lejos de limitarse a solicitar aclaraciones, la magistrada formuló preguntas que revelan un claro sesgo y una intromisión indebida en el rol de la defensa. Este tipo de indagaciones sugieren que la magistrada está construyendo una teoría del caso propia, lo cual excede su rol de juzgadora imparcial y compromete la objetividad del debate”, aclaró en el escrito la defensa de Luque.

Más allá de este recurso de apelación, Mario Baudry, marido de Verónica Ojeda y abogado de Dieguito Fernando en el juicio, aclaró a TN que no acompañará el pedido de recusación.

“La recusación fue rechazada por las querellas y todas las defensas en la audiencia del jueves, excepto el abogado Mischanchuk (que defiende a Cosachov). Y no hay ningún elemento hasta ahora que amerite una suspensión del juicio o su nulidad. Sin embargo, es lógico que las defensas de los más acusados intenten anularlo para evitar una condena”, explicó en diálogo con este medio.

Según pudo saber TN, algunas defensas consideran sumarse al pedido de recusación de la jueza Makintanch, aunque no están de acuerdo con avanzar en una nulidad del debate. “Hay que ir paso a paso”, aseguraron.

El documental secreto

Quienes asisten a las audiencias regularmente saben que se habla de un documental casi desde el primer día. Algunos sostienen que lo está grabando la BBC y, otros, que es la productora Pegsa. Incluso, durante la jornada del jueves se debatió si hubo en la sala productores haciendo imágenes y tomando notas, aún cuando eso no está permitido.

Sobre esto, el abogado Rivas pidió al tribunal identificar a las personas que están realizado la producción e incluso señaló a un hombre y una mujer que asistieron a todas las audiencias. Ambos dijeron que no tenían nada que ver y mostraron sus documentos para identificarse.

La jueza Makintach no es integrante titular del tribunal. (Foto: TN/Lele Heredia).

Rivas también afirmó que se había enterado de que quien estaba dirigiendo el documental era el hermano de la jueza Makintach. Sin embargo, ella lo desmintió.

“Es socio de una productora, pero nunca entró a este edificio. (Mi hermano) nada tiene que ver con este juicio ni con Maradona”, aclaró la magistrada.

La denuncia de Burlando y Baudry

El jueves pasado, después de que se rechazara la recusación de la jueza, los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry presentaron una denuncia para que se investigue si durante el debate se cometieron alguno de los siguientes delitos: violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, revelación de secretos o información privilegiada, prevaricato, tráfico de influencias o cohecho.

“Venimos a formular denuncia penal con el objeto de que se investigue la posible comisión de hechos que podrían configurar delitos de acción pública, vinculados a la presunta existencia de gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales relacionadas con el juicio oral en curso, sin conocimiento ni consentimiento alguno de las partes intervinientes, lo que podría implicar una afectación directa a principios esenciales del proceso penal», explicaron.

La esperada declaración del psicólogo Carlos Díaz

En medio del clima tenso, se espera que el psicólogo Carlos Díaz declare, algo que ya se pospuso la audiencia pasada.

El psicólogo Carlos Díaz se mostró cercano a Leopoldo Luque el primer día del juicio. (Foto: Leandro Heredia / TN).

Si bien estaba previsto que hablara por la tarde, después del cuarto intermedio, lo cierto es que se pasó para este martes porque no alcanzaba el tiempo.

“Nuestra intención es que declare y no hay nada que indique que no va a ser así. No sé si habrá otros planteos, pero nosotros no tenemos de momento ninguno”, dijo Diego Olmedo a TN.

FUENTE: TN