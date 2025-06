”SIEMPRE VAMOS A GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS A CIRCULAR LIBREMENTE” DIJO EL MINISTRO MATKOVICH

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El ministro de Seguridad,Hugo Matkovich y el Secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutierrez ratificaron la decisión política de que no se van a permitir cortes de calles en la ciudad, ni en las rutas. Ante la posibilidad de nuevas manifestaciones, aseguraron : “Queremos llevar tranquilidad a la comunidad de que la Policía del Chaco está preparada para seguir trabajando bajo el imperio de la ley y garantizando el derecho de todos los ciudadanos”.

Los funcionarios brindaron detalles de los operativos realizados en la jornada de ayer que impidieron que se realicen nuevos cortes de calles en el centro de la ciudad de Resistencia en el marco de las movilizaciones luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme su condena contra Cristina Kirchner. “A partir de la actuación profesional de la Policía del Chaco, hemos impedido un intento nuevamente de ganar las calles por parte de un sector político que nos tenía acostumbrado a tener a los chaqueños de rehenes” dijo el ministro de Seguridad. Y enfatizó : “Hemos puesto punto final a esto, demostrando que los cortes por cualquier motivo no se van a permitir en la provincia del Chaco y menos aún en Resistencia, que durante mucho tiempo sufrió esta clase de agresión a la libertad de la mayoría de los resistencianos. Queremos ratificar esta política de no más cortes”, dijo Matkovich.

El ministro de Seguridad, aseguró también que en la movilización de ayer se registraron algunos incidentes en los que los efectivos policiales frustraron algunas agresiones a un sector de la prensa por parte de los manifestantes.

El ministro de Seguridad se refirió también sobre versiones que están circulando por distintos canales, medios de comunicación y grupos privados de chats, de que mañana se podrían generar algunos incidentes . “Queremos llevar tranquilidad a toda la comunidad de esta capital y la provincia de que nuestra Policía del Chaco está preparada para seguir trabajando bajo el imperio de la ley y garantizando el derecho de todos los ciudadanos a circular libremente” dijo .

En este punto agregó: “Aquellos que deseen participar en movilizaciones, manifestaciones o expresiones en favor de alguna persona, pueden hacerlo siempre en el marco del respeto y la legalidad. Existen espacios habilitados, como plazas y otros lugares públicos, donde se puede ejercer el derecho a la manifestación, nosotros siempre vamos a garantizar el derecho a la libre circulación. Las calles no son de los inadaptados.

En este contexto, resaltó que se trabaja con el Ministerio de Justicia y el secretario Coordinador de Gabinete, coordinando acciones mañana con el fiscal de turno y la Policía del Chaco y otras fuerzas de seguridad para garantizar el libre tránsito. “Vamos a garantizar la presencia policial suficiente para garantizar el libre tránsito de los resistencianos”, dijo el ministro.

Livio Gutiérrez: “Debemos respetar la Justicia, que actúa en el marco de la democracia” El Secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutierrez, aseguró que desde el gobierno provincial se mantendrá la atención “ante cualquier situación que tenga como objetivo no solo interrumpir el tránsito en las calles, sino también agredir a algunos medios de prensa, como ocurrió ayer”. Gutierrez se refirió además, a los fallos judiciales sobre la condena a Cristina Kirchner. “Las instancias judiciales han sido cumplidas en el marco de un fallo que ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia. Debemos respetar la Justicia, que actúa en el marco de la democracia. Recordemos que esta se sostiene sobre tres pilares fundamentales: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En este proceso, se han cumplido todas las instancias judiciales correspondientes”, remarcó. Y agregó : “Comprendemos que pueda existir malestar desde el ámbito político, pero esas diferencias deben resolverse en sede judicial, no en las calles. Especialmente en un día como hoy, en el que los chaqueños necesitamos transitar libremente, celebrar el Día del Padre y mantener la tranquilidad y la convivencia en nuestra comunidad.»

Jefe de la Policía del Chaco: “Las directivas siguen siendo garantizar el libre tránsito y mantener el orden público”

Fernando Romero, jefe de la Policía del Chaco, aseguró en la conferencia de prensa que cuenta con “la directiva precisa de no permitir cortes y de garantizar el derecho al libre tránsito”. En función de esto, remarcó que la Policía actuará en consecuencia ante cualquier intento de vulnerar el orden público.

Al referirse a los incidentes que se generaron en la movilización del miércoles : “Ayer, como es de público conocimiento, un grupo de manifestantes circulaba por la plaza, en determinado momento intentó bajar a la cinta asfáltica para interrumpir el tránsito. Sin embargo, no se les permitió, claramente por la acción de la infantería. Como resultado, algunos manifestantes patearon escudos, insultaron a periodistas (como se puede apreciar en los videos), pero en general la situación no pasó a mayores”, dijo el jefe de la Policía.

En este punto adelantó que para este viernes (mañana) se espera una nueva movilización en la ciudad de Resistencia. “Las directivas siguen siendo garantizar el libre tránsito y mantener el orden público”, dijo Romero.

Relacionado