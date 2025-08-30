Shakira y Antonito de la Rúa ¿reconciliados? Las pruebas que convierten al rumor en realidad

Sin confirmaciones, pero sin esconderse

Hasta el momento, ni Shakira ni Antonio de la Rúa se han pronunciado oficialmente sobre la situación. Sin embargo, el hecho de que no hayan intentado ocultar sus recientes encuentros sugiere que no están interesados en mantener el asunto fuera del ojo público.

Cabe recordar que la pareja fue una de las más seguidas a principios del milenio y compartieron una historia de amor que duró diez años. Aunque tomaron caminos separados en 2010, hoy los rumores de una posible segunda vuelta despiertan nostalgia y emoción entre sus seguidores de todo el mundo.