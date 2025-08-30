SAENZ PEÑA  DETIENEN A UN JOVEN POR HURTO Y RECUPERAN MERCADERÍA ROBADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un hombre de 25 años fue aprehendido por efectivos policiales mientras intentaba huir con una bolsa cargada de mercadería sustraída de una vivienda. El hecho fue alertado por un vecino de la zona.

Este sábado por la tarde, en el marco de un operativo preventivo en el barrio San Martín, efectivos de la Comisaría Primera de Presidencia Roque Sáenz Peña detuvieron a un joven acusado de cometer un hurto en una vivienda de la zona. La intervención se produjo luego de que un vecino alertara al personal policial sobre la presencia de un hombre de 25 años que había sustraído diversos elementos del interior de su galería.

Los efectivos se acercaron asi el lugar del hecho,y localizaron al sospechoso, quien intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial. Fue rápidamente reducido

Durante el procedimiento, se recuperaron los objetos robados, entre ellos ropa, productos de higiene y alimentos, específicamente: dos litros de leche líquida,un par de zapatillas,un paquete de fideos, tres jabones,dos chombas ,dos suéteres y cinco remeras.

El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía N° 4, a cargo del Dr. Gustavo R. Valero, y se aguarda la correspondiente denuncia formal por parte del damnificado.

