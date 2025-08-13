SERGIO MASSA CONFIRMÓ QUE NO SERÁ CANDIDATO POR FUERZA PATRIA PARA LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE OCTUBRE
El líder del Frente Renovador pactó una alianza con otros sectores del peronismo, aunque encontró poca aceptación en el sector de Juan Grabois.
Qué se elige el 26 de octubre
Las elecciones legislativas a nivel nacional servirán para renovar un tercio del Senado -es decir, 24 de los 72 miembros- mientras que en la Cámara de Diputados se renovarán 127 de las 257 bancas, es decir, casi la mitad.
Los diputados son elegidos de manera directa por la ciudadanía de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en el caso del Senado su composición depende de los porcentajes obtenidos por cada fuerza política: dos bancas por la mayoría, una por la minoría.