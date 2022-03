«SER MUJER Y ESTAR EN ESOS LUGARES ES MUY DIFÍCIL, Y SER ORIGINARIA MUCHO MÁS AÚN»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Madres Protectoras contra el Abuso Sexual en la Infancia de El Impenetrable comentan avances en el caso que conmueve a la comunidad, tras la detención de dos personas.

«Nos da un respiro que el supuesto femicida no sea un menor, para poder seguir bregando por justicia». La frase corresponde a Vivian Gutiérrez, integrante de la organización “Madres Protectoras contra el Abuso Sexual en la Infancia de El Impenetrable”, al conocerse las nuevas novedades sobre el femicidio de la adolescente de 16 años ocurrido en El Sauzalito.

A partir de la presentación de un hombre en la comisaría de esa localidad para informar que su hijo Cristian Escobedo (de 24 años), le confesó ser el autor del hecho, la justicia actuó y detuvo a esa persona. Antes, ayer lunes, un menor de 14 años fue institucionalizado tras un allanamiento en su casa, ya que se halló en el inmueble ropa con manchas de sangre.

En contacto con Agencia FOCO, Gutiérrez comentó que en este momento de la mañana der martes estaban inhumando el cuerpo de Jorgelina en el cementerio de esa localidad y comentó acerca del dolor y consternación que se vive en la comunidad. “Ayer nos fuimos a dormir pensando que no había nada y luego nos enteramos que habían apresado a un niño de 14 años. Y esta mañana, a Cristian (24 años) quien confesó el crimen y la comunidad se reveló”, comentó sobre los recientes acontecimientos.

“Momento a momento va cambiando todo. Pero nos quedamos con la noticia de la aprehensión del niño de 14 años y quedamos atentas. A eso se suma a que allá (El Sauzalito) está nublado y la señal por celular no es buena. Y hoy nos levantamos con este caso del joven de 24 años, que nos da una gota de respiro que no es un menor de edad y por lo menos vamos a seguir peleando por justicia”, destacó. De todos modos, aseguró que no consideren que el “caso esté cerrado”, porque la situación va “cambiando momento a momento”, insistió.

Así, calificó la situación en El Sauzalito como “muy fuerte, candente y hostil” y apuntó contra la tarea que se ejecuta desde la Fiscalía local: “Es una comunidad que está muy aislada con muchas situaciones de vulnerabilidad de los derechos y que se van readaptando a sí mismo. Hay mucha desesperación y mucha agonía”, indicó. Sin embargo, destacó la tarea que se ejecuta desde la Fiscalía de Misión Nueva Pompeya, con jueces y fiscales que comienzan a actuar con perspectiva de género y lo que significa el respeto hacia la comunidad con acceso a derechos.

Tras el entierro de Jorgelina, la comunidad tenía previsto marchar por las calles de la localidad pidiendo justicia y el esclarecimiento del femicidio. “Ser mujer y estar en esos lugares es muy difícil, y ser originaria mucho más aún. El grado de vulnerabilidad, impotencia y dolor es muy grande”, cerró.

El femicidio

Este domingo fue hallado el cuerpo de una joven wichí de 16 años, en cercanías al cementerio local. Desde la organización “Madres Protectoras contra el Abuso Sexual en la Infancia en El Impenetrable” acompañan y contienen a la familia de la víctima y destacan la intervención rápida y oportuna de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que desde este martes se constituye como querellante en la causa.

Líneas para denuncias en la provincia: Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia por motivos de género, podes comunicarte a la Línea 137, Guardia (362) – 4970852, o al CAVV (362) – 474724.

