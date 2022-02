¡SENEGAL CAMPEÓN! MANÉ METIÓ EL ÚLTIMO PENAL Y DEJÓ A SALAH SIN PATEAR

¡Cerrada, como todas las finales! Senegal y Egipto no se pudieron sacar diferencias en los 120 minutos, por lo que la Copa Africana de Naciones se definió desde los 12 pasos. El final más dramático posible para el certamen, que dejó grandes partidos y dejo ver el buen nivel de algunas selecciones. Mané le ganó el mano a mano a Salah.

Ambos equipos jugaron la final de la misma manera que el resto de la Copa África. Ninguno quiso arriesgar cambiando lo que funcionó. Senegal fue mucho más protagonista y creo reiteradas ocasiones de gol, lastimando por las bandas gracias a su velocidad. Por otro lado, Egipto jugó más replegado esperando la oportunidad para que Mohamed Salah pueda salir de contra, aunque la defensa senegalesa estuvo firme.

¿La más clara del tiempo reglamentario? Un cambio de frente encontró a Saliou Ciss, el lateral izquierdo de Senegal, que entró al área y encaró Mohamed Abdelmonem, quien salió mal y realizó un penal innecesario cuando tan solo iban tres minutos. Gabaski, arquero suplente que fue héroe de Egipto en reiteradas ocasiones, impidió que Sadio Mané abra el marcador. En la previa a la ejecución, Mo Salah se acercó al arquero para darle un consejo sobre el lanzamiento de su compañero del Liverpool. ¡Y funcionó!

La prórroga comenzó una clara ocasión de gol para Senegal. Cuando todavía no se había jugado el primer minuto, Sadio Mané puso un pase de tres dedos filtrado a las espaldas de la defensa egipcia y dejó mano a mano a Ahmadou Bamba Dieng, quien no pudo superar a Gabaski. El arquero de Egipto, sin dudas, fue la figura del duelo.

Los penales

La definición desde los 12 pasos comenzó con el sorteo ganado por Mo Salah, quien eligió que su selección comience atajando, lo contrario a lo que se hace generalmente. El primero que erro fue Mohamed Abdelmonem, quien ejecutó el segundo para Egipto y lo estrelló contra el palo derecho de Mendy. Aunque la figura de la final, Gabaski, le volvió a dar vida a su país al atajarle el remate a Bouna Sarr.

Mohanad Lasheen, quien entró para patear, no pudo convertir el cuarto penal para Egipto. El arquero del Chelsea impidió el gol y dejó el match point en los pies de Sadio Mané, que no volvió a errar. Mohamed Salah se guardó para patear el quinto, pero no llegó…

