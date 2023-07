SEMANA JUDICIAL MOVIDA EN CHACO CON UNA JUEZA AL BORDE DE LA DESTITUCIÓN POR ABUSO DE PODER

También desde este lunes la tragedia de Fontana en la que murieron un abuelo y su nieto contará con un juicio por jurados en el que Ricardo Osuna es el abogado del imputado. ¿Qué pasará con las audiencias por la prisión preventiva de Emerenciano Sena y Marcela Acuña?

Este martes a las 16 se horas se dará lectura al veredicto del juicio contra la jueza de Niñez, Adolescencia y Familia N°1 de Villa Ángela, Laura Buyatti, acusada por los delitos de amenazas agravadas y abuso de autoridad que se conocieron a fines de 2022, contra un albañil que le reclamaba unos pagos.

En los comprometedores audios que se filtraron y que forman parte de una llamada telefónica, Buyatti alega «conocer el sistema» y «manejar el poder» frente a un interlocutor al que trata de «tapecito», «negro» y «planero» y al que amenaza con ejecutar «un disparo en la frente».

El Ministerio Público Fiscal solicitó que la magistrada sea destituida de su cargo porque «con su accionar violentó groseramente que la ley 33-B le impone el decoro y dignidad que debe guardar como magistrada judicial«. Posición dura que marca un camino de lo que podría llegar a ocurrir este martes.

En una de las audiencias, el Procurador General de la provincia, Jorge Canteros dijo que existe «un límite muy delgado entre la vida privada de un juez, fiscal, defensor o asesor y la vida privada que incursiona en la vida pública. Toda la sociedad espera que sean ejemplo de integridad y honestidad… deben ser un ejemplo las 24 horas del día» y agregó que Buyatti «ha roto ese contrato social y debe ser destituida» .

Ahora el Jurado de Enjuiciamiento conformado por: Héctor Daniel Zalazar (presidente), Iride Isabel María Grillo, Gloria Beatriz Zalazar, Ana Mariela Kassor, Jessica Ayala, Edgardo Gabriel Reguera y Carim Peche deberá resolver entre destitución o absolución. Para la primera opción se necesitan 5 de 7 votos.

La semana también contará con un nuevo juicio por jurados: la tragedia de Fontana, en la que murieron Roberto Ramírez de 63 años y su nieto Tiziano de 5, tras ser atropellados por Aldo Ramón Romero quien perdió el control de su camioneta en situaciones aún no esclarecidas.

Roberto Ramírez y junto a su nieto Tiziano.

«Yo estaba en el negocio de mi señora y luego me retiré del negocio porque me sentía acalorado y por eso subí a la camioneta, prendí el aire y la puse en marcha, después ya no me acuerdo más nada. Me despierto cuando mi señora siento que me hablaba y me golpeaba la cara y ahí me despierto y ya veo a toda esa multitud de gente y de eso ya no recuerdo nada», declaró el imputado que es defendido por el abogado Ricardo Osuna.

Osuna contará con una intensa semana. Él es el abogado de Emerenciano y César Sena y en su agenda está la audiencia de oposición a la prisión preventiva cuya realización en el Juzgado de Garantías está en duda ya que el abogado estará participando en el juicio por jurados.

En cuanto a la investigación por Cecilia Strzyzowski, entre el martes y miércoles Gloria Romero se reunirá con el fiscal Jorge Cáceres Olivera, se espera que se resuelvan si las apelaciones a las prisiones preventivas son aceptadas o rechazadas, mientras crecen las expectativas por conocerse, en unas semanas, los resultados de ADN en los restos óseos encontrados en el Río Tragadero.

Relacionado