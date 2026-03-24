Mié. Mar 25th, 2026

SEMANA DE CINE EN EL GUIDO MIRANDA

por Redaccion 2 horas atrás

Las proyecciones de cine del Complejo Cultural Guido Miranda, del Instituto de Cultura del Chaco, inició la temporada 2026 con una programación especial. 

Durante este todo marzo hubo conciertos cinematográficos, cine de autor, propuestas de apreciación musical y estrenos vinculados al patrimonio cultural de la provincia.

Agenda

Este miércoles 25 a las 20 en el marco del Ciclo Yacaré se proyectará Corazón salvaje (1990) dirigido por David Lynch. En tanto el viernes 27 y sábado 28 también a las 20 en el Espacio INCAA se proyectará Desbarrancada, de la dirigida por Guadalupe Yepes. Las entradas tienen precios generales con descuentos para estudiantes y jubilados.

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