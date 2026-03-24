SEMANA DE CINE EN EL GUIDO MIRANDA

Durante este todo marzo hubo conciertos cinematográficos, cine de autor, propuestas de apreciación musical y estrenos vinculados al patrimonio cultural de la provincia.

Agenda

Este miércoles 25 a las 20 en el marco del Ciclo Yacaré se proyectará Corazón salvaje (1990) dirigido por David Lynch. En tanto el viernes 27 y sábado 28 también a las 20 en el Espacio INCAA se proyectará Desbarrancada, de la dirigida por Guadalupe Yepes. Las entradas tienen precios generales con descuentos para estudiantes y jubilados.