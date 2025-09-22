SEMANA CLAVE: CRECE LA EXPECTATIVA POR UN PRÉSTAMO DE EE.UU. Y PREOCUPA LA VENTA DE DÓLARES DEL BCRA

El presidente Javier Milei inicia este lunes un viaje a Estados Unidos en lo que se perfila como una semana clave para la economía argentina . En Nueva York mantendrá un encuentro bilateral con su par norteamericano, Donald Trump, en medio de negociaciones por un posible préstamo del Tesoro estadounidense, a través del Exchange Stabilization Fund, que permitiría reforzar las reservas del Banco Central.

La visita ocurre en un escenario de fuerte presión sobre el tipo de cambio. En los últimos tres días hábiles, el Banco Central se desprendió de US$1110 millones para contener la cotización, que este lunes abre a $1515 en el Banco Nación y a $1475 en el segmento mayorista, al límite de la banda cambiaria. Solo el viernes la intervención ascendió a US$678 millones.

«La semana estuvo marcada por una fuerte presión sobre el techo de la banda, en un contexto de creciente dolarización de carteras y caídas en los activos argentinos. La derrota legislativa en la provincia de Buenos Aires expuso el debilitamiento político del oficialismo y elevó la percepción de fragilidad institucional», analizó la consultora Outlier.

Si bien Milei evitó dar detalles sobre la agenda, ratificó que existen «múltiples negociaciones con los Estados Unidos» y que todas «avanzan en lo relevante para los argentinos». En los mercados, la atención está puesta en los resultados de la bilateral con Trump y en si allí surge una confirmación concreta del préstamo norteamericano, considerado clave para sostener la estabilidad cambiaria en la recta final hacia los comicios.