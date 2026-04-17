SEGURIDAD VIAL COMO POLÍTICA DE ESTADO: EL GOBIERNO FORTALECE LA CAPACITACIÓN DE OPERADORES DE PROVINCIA, NACIÓN Y MUNICIPIOS

Este viernes, se realizó una jornada de capacitación en Seguridad Vial y Sumarios Administrativos destinada a operadores viales de fuerzas provinciales, nacionales y municipios del área Metropolitana. La actividad se desarrolló en el Salón Obligado de Casa de Gobierno y contó además con la participación de representantes de Corrientes, en el marco de un trabajo conjunto entre ambas jurisdicciones.

La propuesta fue organizada por la Secretaría de Asuntos Estratégicos, la subsecretaría de Municipio; el Ministerio de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial, y con el objetivo de optimizar los controles y avanzar en la reducción de los índices de siniestralidad vial en la provincia.

Durante la apertura, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, destacó la importancia de sostener políticas públicas integrales en la materia. “Estamos dando pasos firmes en defensa de la vida, capacitando a nuestro personal y fortaleciendo acciones concretas para abordar la problemática de los siniestros viales”, expresó. En ese sentido, remarcó que la seguridad vial constituye una política de Estado y subrayó la necesidad de profundizar la concientización desde edades tempranas, tanto en escuelas como en los barrios.

Asimismo, el funcionario hizo hincapié en el trabajo articulado entre Provincia, municipios y organismos nacionales, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para revertir los actuales indicadores. “La clave es la conciencia ciudadana y el respeto a las normas de tránsito”, agregó.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Vial, Rafael Acuña, señaló que estas capacitaciones se vienen desarrollando de manera federal en distintos puntos del territorio provincial, incluyendo Sáenz Peña, Hermoso Campo, Charata y Campo Largo. “En esta oportunidad sumamos a Corrientes capital, ya que ambas ciudades conforman un área metropolitana donde las acciones deben planificarse en conjunto”, explicó.

Acuña detalló que el 68% de los siniestros viales se registra en zonas urbanas, lo que refuerza la necesidad de intensificar las políticas de prevención y control. En ese marco, mencionó el fortalecimiento de las áreas operativas mediante capacitaciones constantes y la incorporación de equipamiento como alcoholímetros y alómetros.

Además, indicó que el trabajo se complementa con la participación del tercer sector, a través de asociaciones civiles que promueven la concientización social, y con la puesta en marcha de una Diplomatura en Seguridad Vial destinada a directivos de unidades operativas municipales.

De la jornada participaron también la subsecretaria de Coordinación Estratégica, Paola Gómez; la vocal de Lotería Chaqueña, Sonia Galarza; el fiscal de Investigaciones Administrativas, Gustavo Leguizamón; y el especialista en Derecho Civil de la Universidad Nacional de La Plata, Juan Pablo Troncoso, quien estuvo a cargo de la disertación.

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