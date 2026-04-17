EDUCACIÓN: BECAS COMPLETAS WIATT PARA MUJERES QUE QUIERAN ESTUDIAR INGENIERÍA

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Dirección de Educación Técnico Profesional, informa que está abierta la inscripción a una línea de becas destinadas a estudiantes mujeres del último año de Nivel Secundario interesadas en estudiar Ingeniería.

Esta propuesta es impulsada por la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Educación Tecnológica y consiste en becas completas para estudiar Ingeniería en la Universidad Austral, en el marco del programa Women in Aviation, Travel & Tourism (WIATT), impulsado por Aeropuertos Argentina 2000.

Por lo que desde el Ministerio de Educación de Chaco se celebra esta iniciativa que busca potenciar el talento joven en sectores estratégicos para el desarrollo productivo y tecnológico del país.

La beca incluye una cobertura total de la carrera de Ingeniería en la Universidad Austral. Dirigida a mujeres estudiantes del último año del secundario técnico.

La convocatoria está actualmente abierta y cierra el 7 de junio. Las interesadas se pueden inscribir: https://wiatt.aeropuertosargentina.com/Austral/

Más información sobre el programa WIATT: https://wiatt.aeropuertosargentina.com/Austral/

¿Por qué estudiar Ingeniería?

La carrera de Ingeniería plantea de lo tecnológico a lo organizativo, una Ingeniera Industrial es clave en la gestión y producción de bienes y servicios. Las Ingenieras Informáticas lideran la revolución digital: desarrollan software, inteligencia artificial, robótica y sistemas de ciberseguridad. Ambas disciplinas ofrecen formación sólida, salida laboral y la posibilidad de impactar positivamente en el futuro.

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