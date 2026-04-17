MÁS DE 1000 JÓVENES DE 4º Y 5º AÑO SE CAPACITARON EN EDUCACIÓN FINANCIERA Y EMPLEO

El subsecretario de Juventud, Everest Jovanovich, quien dio inicio a cada encuentro, destacó la impronta de la gestión del gobernador Leandro Zdero, diciendo: “nos pidió que estemos junto a cada joven por el futuro del Chaco, acercándoles herramientas para su desarrollo y en ese camino avanzamos”.

La Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Humano puso en marcha el Ciclo de Conferencias y Conversatorios 2026 del programa “Soy Joven”, que en su primera etapa alcanzó a más de mil estudiantes de 4° y 5° año en cuatro localidades chaqueñas. La propuesta se desarrolló en Santa Sylvina, Coronel Du Graty, General San Martín y La Leonesa, con el objetivo de brindar herramientas clave para el desarrollo personal y la inserción laboral de los jóvenes. Durante dos jornadas intensivas, los estudiantes participaron de dinámicas grupales y charlas orientadas a la educación financiera y la empleabilidad.

Entre los contenidos abordados se destacaron el uso de instrumentos bancarios básicos, como el plazo fijo y la caja de ahorro, así como el conocimiento de “Wee”, la cuenta gratuita para jóvenes de 13 a 17 años del Nuevo Banco del Chaco. Además, se ofrecieron capacitaciones sobre plataformas digitales de empleo como Linkedin y Workana, promoviendo el desarrollo del talento y el trabajo autónomo.

La iniciativa forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno del Chaco para fortalecer las oportunidades de la juventud, fomentando la formación y el acceso a herramientas que favorezcan su autonomía económica y proyección laboral.

La actividad se realizó en articulación con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y contó con el acompañamiento del Nuevo Banco del Chaco, Grupo Ceta y Ñachec, además de la participación de representantes de las Regionales Educativas V, VI y IX.

Desde la organización remarcaron la alta participación y el interés de los estudiantes, quienes valoraron estos espacios como instancias claves de aprendizaje para la vida cotidiana. “El balance es muy positivo. Los jóvenes se involucraron activamente y manifestaron su interés en que este tipo de propuestas continúe”, concluyó Jovanovich.

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