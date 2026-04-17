COMANDANCIA FRÍAS FINALIZÓ OPERATIVO DE ASISTENCIA A FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRECIENTE DEL RÍO BERMEJO

El despliegue se realizó en distintos parajes rurales con entrega de alimento para animales y acompañamiento a pobladores de la zona.

En la jornada de hoy, entre las 10:00 y las 14:45, personal de la División Fluvial dependiente de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental culminó un operativo de asistencia destinado a familias afectadas por la creciente del Río Bermejo en jurisdicción de Comandancia Frías.

Del procedimiento participaron móviles policiales junto a personal de la Comisaría local y representantes de organismos provinciales, quienes realizaron la entrega de bolsas de granos de maíz y alfalfa para productores y pobladores damnificados.

La ayuda fue distribuida en los parajes Bajo Alvarado, Sauce Solo, Tres Moras, Ahí Veremos, El Buen Lugar, San Cayetano, Extraburgo, Pozo Las Piedras y El Totoral.

Asimismo, conforme a lo manifestado por vecinos de la zona, el agua acumulada producto de la creciente comenzó a descender, llevando alivio a las comunidades afectadas.

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