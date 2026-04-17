DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES COMPLEJAS ALLANAMIENTOS SIMULTÁNEOS EN RESISTENCIA CULMINÒ CON RESULTADO POSITIVO

Se llevaron a cabo dos allanamientos en el marco de una causa por supuesto robo, tras la sustracción de una caja fuerte con una importante suma de dinero días atrás.

Esta mañana, en el marco de una investigación por “Supuesto Robo”, se realizaron dos allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad de Resistencia.

La causa se encuentra vinculada a un hecho delictivo ocurrido en perjuicio de un comerciante, quien denunció la sustracción de una caja fuerte que contenía una importante suma de dinero, además de televisores, notebooks, teléfonos celulares y otros elementos de valor.

Durante el operativo, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 27 años, quien fue trasladado y alojado en la Comisaría Cuarta Metropolitana.

En uno de los domicilios allanados, ubicado en Villa Guío, se procedió al secuestro de diversas herramientas, entre ellas una amoladora, maza, disco de corte, corta hierro, pinzas, destornilladores y corta candado, todos elementos de interés para la causa.

En un segundo domicilio, situado en el mismo barrio, se incautaron otras herramientas compatibles con las utilizadas en el hecho investigado, entre ellas pinzas de corte para metal, cables y corta hierros, quedando a disposición de la Justicia.

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