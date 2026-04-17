COMISARÍA DECIMOCUARTA METROPOLITANA ALLANAMIENTO POR ROBO TERMINÓ CON UNA DETENIDA Y CON EL SECUESTRO DE COCAÍNA

La detenida sería ex suegra de una de las víctimas del robo.

El 8 de abril dos jóvenes denunciaron haber sufrido un robo en el que los amenazaron con un arma de fuego, los lesionaron y les sustrajeron sus motocicletas. Tras la denuncia, agentes de la Comisaría Decimocuarta de Resistencia investigaron, identificaron a los sospechosos y realizaron un allanamiento en el Barrio 17 de Julio bajo la causa de “Supuesto robo con lesiones leves”.

Durante el operativo aprehendieron a una mujer de 43 años (ex suegra de una de las víctimas del hecho) y secuestraron un revólver calibre 22 con cinco cartuchos. Al mismo tiempo, durante el operativo hallaron 28 gramos de cocaína, dos objetos de dudosa procedencia: una bomba de agua y una luminaria pública.

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