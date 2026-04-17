AMBIENTE IMPULSA LA FORESTACIÓN EN LA PLAZOLETA DE LA DIVERSIDAD

La Plazoleta de la Diversidad continúa consolidándose como un espacio verde pensado para el disfrute de los vecinos, que ha sido acondicionado, iluminado y mejorado para brindar mayor seguridad y confort a la comunidad.

Este lugar, que se ha transformado en un punto de encuentro para jóvenes, niños y familias, fue recientemente intervenido por la Secretaría de Ambiente, que llevó adelante un relevamiento de las especies existentes y avanzó con tareas de forestación y colocación de plantas ornamentales, con el objetivo de embellecer el espacio y fortalecer su valor ambiental.

La secretaria de Ambiente, Mónica Sosa, encabezó esta actividad junto a su equipo de trabajo, destacando la importancia de generar más espacios verdes y sostenibles en la ciudad, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos.