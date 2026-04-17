Sáb. Abr 18th, 2026

AMBIENTE IMPULSA LA FORESTACIÓN EN LA PLAZOLETA DE LA DIVERSIDAD

por Redaccion J 4 horas atrás
La Plazoleta de la Diversidad continúa consolidándose como un espacio verde pensado para el disfrute de los vecinos, que ha sido acondicionado, iluminado y mejorado para brindar mayor seguridad y confort a la comunidad.
Este lugar, que se ha transformado en un punto de encuentro para jóvenes, niños y familias, fue recientemente intervenido por la Secretaría de Ambiente, que llevó adelante un relevamiento de las especies existentes y avanzó con tareas de forestación y colocación de plantas ornamentales, con el objetivo de embellecer el espacio y fortalecer su valor ambiental.
La secretaria de Ambiente, Mónica Sosa, encabezó esta actividad junto a su equipo de trabajo, destacando la importancia de generar más espacios verdes y sostenibles en la ciudad, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Asimismo, hizo un llamado a la comunidad a cuidar y preservar las plantas, remarcando los múltiples beneficios que aportan, como la generación de sombra, la mejora del aire y el embellecimiento del entorno.
Estas acciones forman parte de una política ambiental que busca seguir promoviendo espacios públicos más saludables, inclusivos y en armonía con el ambiente.

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