EL PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE ESTÁ HABILITADO AL PÚBLICO

Desde la administración del Parque Nacional El Impenetrable informaron que el área protegida se encuentra habilitada al público, con múltiples espacios disponibles para disfrutar y recorrer.

Importante:

Se mantiene el cierre temporal del sector Puerto San Jorge y Camping La Fidelidad, debido al anegamiento de un tramo del camino de acceso a este sector, ocasionado por la crecida del río Bermejo, lo que afecta las condiciones de transitabilidad.