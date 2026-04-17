Sáb. Abr 18th, 2026

EL PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE ESTÁ HABILITADO AL PÚBLICO

por Redaccion J 4 horas atrás
Desde la administración del Parque Nacional El Impenetrable informaron que el área protegida se encuentra habilitada al público, con múltiples espacios disponibles para disfrutar y recorrer.
⚠️ Importante:
Se mantiene el cierre temporal del sector Puerto San Jorge y Camping La Fidelidad, debido al anegamiento de un tramo del camino de acceso a este sector, ocasionado por la crecida del río Bermejo, lo que afecta las condiciones de transitabilidad.
📍 Estado actual del Parque:
✅ Habilitado hasta el Mirador Laguna El Suri
🌿 Áreas y actividades habilitadas:
🚶‍♂️ Senderos:
🪶 Sendero de las Artes – Aires de Ribera
🪶 Conejo de los Palos
🪶 Sendero Los Corrales
📸 Miradores:
Los Corrales
Laguna El Suri
🍃 Áreas de picnic:
🧺 El Bermejito
🧺 El Caño
⛺ Camping habilitado:
✔️ Camping Mapic
🌡️ Clima estimado: 22° / 27°
🕒 Horarios:
⏰ Ingreso y cierre: 8:00 a 18:00 hs
🚫 Recordá:
❌ No está permitido el ingreso con mascotas
⚠️ Estás ingresando a un área agreste: circulá con precaución y evitá riesgos

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