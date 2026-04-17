EL PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE ESTÁ HABILITADO AL PÚBLICO
Desde la administración del Parque Nacional El Impenetrable informaron que el área protegida se encuentra habilitada al público, con múltiples espacios disponibles para disfrutar y recorrer.
Importante:
Se mantiene el cierre temporal del sector Puerto San Jorge y Camping La Fidelidad, debido al anegamiento de un tramo del camino de acceso a este sector, ocasionado por la crecida del río Bermejo, lo que afecta las condiciones de transitabilidad.
Estado actual del Parque:
Habilitado hasta el Mirador Laguna El Suri
Áreas y actividades habilitadas:
Senderos:
Sendero de las Artes – Aires de Ribera
Conejo de los Palos
Sendero Los Corrales
Miradores:
Los Corrales
Laguna El Suri
Áreas de picnic:
El Bermejito
El Caño
Camping habilitado:
Camping Mapic
Clima estimado: 22° / 27°
Horarios:
Ingreso y cierre: 8:00 a 18:00 hs
Recordá:
No está permitido el ingreso con mascotas
Estás ingresando a un área agreste: circulá con precaución y evitá riesgos