IPRODICH: CHACO RECIBE A LA SELECCIÓN ARGENTINA DE FÚTBOL LOS MURCIÉLAGOS Y FORTALECE EL DEPORTE PARALÍMPICO

El Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH), junto al Instituto del Deporte Chaqueño y la Fundación DESOCHA, recibieron a la Selección Argentina de fútbol para ciegos “Los Murciélagos”, quienes desarrollarán, durante tres días, una intensa agenda de entrenamientos y partidos en la provincia.

El plantel nacional arribó a Resistencia para llevar adelante jornadas de alto rendimiento que se extenderán hasta el domingo, cuando cerrarán su estadía con un partido amistoso frente a un combinado chaqueño. La iniciativa busca promover la difusión del deporte adaptado y potenciar su desarrollo en la región.

Durante la recepción en la sede del IPRODICH, la presidente del organismo, Ana María Mitoire, destacó la importancia de contar con la presencia de un seleccionado de nivel internacional. “Son campeones que nos han dado muchas alegrías y representan un ejemplo para todo el país. El deporte adaptado necesita mayor visibilidad y ellos reflejan el enorme potencial que existe”, afirmó.

Además, Mitoire acompañada de la vicepresidente Mónica Morales, remarcó el compromiso y esfuerzo de los integrantes del equipo. “Detrás de cada logro hay un gran sacrificio. Muchos de ellos viajan desde sus provincias para entrenar en Buenos Aires, lo que demuestra su dedicación. También pudimos compartir con ellos el trabajo que realizamos en la provincia para seguir fortaleciendo la inclusión”, señaló.

Por su parte, el capitán del seleccionado, Ángel Deldo, expresó su emoción por la visita. “Es una gran alegría recibir a mis compañeros en mi provincia. Queremos que se lleven el cariño de la gente y que disfruten de estos días de trabajo”, sostuvo.

En relación al calendario deportivo, Deldo subrayó los próximos desafíos del equipo. “Nos estamos preparando para los Juegos Parasudamericanos en Colombia y la Copa América en Brasil, donde buscaremos la clasificación al Mundial y a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028”, explicó.

Tres días de entrenamiento y competencia

La concentración se desarrolla bajo un exigente cronograma en el Polideportivo Jaime Zapata. Este viernes los entrenamientos comenzaron por la tarde en el estadio cubierto; el sábado el equipo viajará a Corrientes para disputar un encuentro amistoso por la mañana y luego retomará las prácticas en Resistencia.

El cierre será el domingo a las 9.30 con un partido abierto a la comunidad, en el que “Los Murciélagos” se enfrentarán al equipo de fútbol para ciegos del Club Libertad de Resistencia. La actividad permitirá al público conocer de cerca la dinámica de esta disciplina y acompañar a uno de los seleccionados más destacados del deporte paralímpico argentino.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estos encuentros reafirman el compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del deporte adaptado como herramienta de desarrollo social.

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