SEGURIDAD RURAL UN BLINDAJE RURAL GENERAL PARA DESALENTAR DELITOS DE ABIGEATO

Efectivos de distintas secciones rurales realizaron operativos a lo largo de la provincia.

Entre la noche de ayer y esta madrugada, los agentes de distintas secciones rurales realizaron operativos de control simultáneos en los campos, caminos vecinales y puntos estratégicos para desalentar delitos de abigeato, hurto de ganado y otros delitos conexos. Así detectaron a dos cazadores en infracción y controlaron varios vehículos y personas.

El departamento de Seguridad Rural Metropolitana incautó un tatú sin vida y notificó al cazador de 19 años por su infracción en un control en Charadai, sobre Ruta Provincial N°7. Más tarde, el personal de la división Rural de Basail, demoraron a otro cazador en la zona rural Paraje Bajo Méndez. El joven de 24 años fue atrapado con unos 40 kilos de un chancho arisco (un porcino silvestre).

Entre las 22 y las 2 de la madrugada, los agentes realizaron un operativo en el ingreso de la localidad de Pampa del Indio en el que participó el personal del departamento Seguridad Rural y Ambiental de General San Martín, de la Sección Rural Santos Lugares y de El Alcalá.

Al mismo tiempo, agentes de la división Rural de Colonia Popular montaron su propio operativo en la zona rural de Makallé, Lapachito, La Verde y La Escondida. Esto con fines de detectar y prevenir delitos relacionados al abigeato, hurto de ganado, infracciones a las leyes de bosques, caza y pesca, entre otros.

A su vez identificaron a 40 personas, dialogaron con siete productores, controlaron 25 vehículos y esclarecieron dos hechos.

