COMISARIA PRIMERA CAPITAL EN MENOS DE 24 HORAS RECUPERAN UNA MOTO EN “LA FAVELITA”

El ilícito tuvo lugar ayer cerca de las 18 en Avenida 9 de Julio 1500 aproximadamente, donde el damnificado adujo que se llevaron su motovehículo de la vereda de su casa.

Una vez que notó que se llevaron su vehículo, el hombre de 40 años realizó la correspondiente denuncia por lo que los efectivos empezaron a trabajar de inmediato.

Tras realizar tareas investigativas y de recorridas, los efectivos se dirigieron a la barriada ubicada en los alrededores de Avenida Chaco y Franklin donde observaron a una persona llevar a rastras una motocicleta de similares características.

Inmediatamente intentaron detener a quien llevaba la moto, pero este al notar la presencia policial arrojó el rodado y se dio a la fuga de a pie por los pasillos del lugar.

Finalmente, los policías trasladaron la moto a la dependencia policial donde tras realizar los trámites correspondientes la entregaron a su dueño previa acreditación de propiedad y reconocimiento.

