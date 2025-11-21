FONTANA ROMPIÓ LA PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO, ENTRÓ A CASA DE SU MADRE Y FUE CONDUCIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hombre fue notificado en libertad.

Esta mañana, los agentes de la Comisaría Segunda de Fontana fueron hasta el barrio Independencia por un desorden familiar. Un hombre de 29 años ingresó a casa de su madre pese a tener una prohibición de acercamiento. Los agentes lo demoraron de inmediato.

Luego de la demora, se informó lo sucedido al juzgado de faltas local, el cual dispuso la notificación en libertad del ciudadano bajo la causa de “supuesta desobediencia judicial”.

