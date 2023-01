SEGUNDO ACUEDUCTO: SAMEEP TRABAJA EN ELIMINAR LA TURBIEDAD DEL AGUA PROVOCADA POR EL AUMENTO DE CAUDAL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Las acciones duraran tres días. Se trata del tramo Barranqueras – Sáenz Peña – Charata donde en diciembre pasado se realizaron trabajos para aumentar el caudal hacia el Centro y Sudoeste provincial.

SAMEEP informa que se realizan continuas acciones adicionales sobre el tramo troncal Barranqueras – Sáenz Peña – Charata del Segundo Acueducto, a fin de acelerar el proceso de reducción de la turbiedad del agua, provocada por el aumento del caudal.

El aumento de caudal removió sedimentos luego de los trabajos realizados en diciembre sobre el Segundo Acueducto para aumentar el abastecimiento de agua hacia las localidades del Centro y Sudoeste de la provincia.

Desde el organismo se intensificaron las acciones operativas, incrementando las purgas en válvulas de desagüe a partir de la fecha en toda la línea del acueducto y monitoreando periódicamente la calidad del agua.

Los trabajos, que durarán en principio tres días, pueden afectar la dotación de agua disponible en los servicios abastecidos por el Segundo Acueducto ya que al incrementar las purgas, será menor la cantidad de agua que llegue a las y los usuarios.

Atención telefónica para consultas y reclamos

Están disponibles las líneas telefónicas para realizar consultas y reclamos por el servicio: 0800 444 0310 de lunes a viernes de 6.30 a 19.30 y sábado y domingo de 7 a 19 o 362 4687626 (WhatsApp). Fuera de esos horarios, pueden dejar su mensaje y la empresa se comunicará.

Cuidado y uso solidario del agua

Se solicita, además, la colaboración de las y los vecinos chaqueños en el cuidado y no derroche del agua, haciendo un uso solidario del recurso.

Las y los usuarios pueden colaborar realizando mantenimiento adecuado de piletas, controlando que no hayan pérdidas internas, no regando las veredas con agua potable, lavando los autos con baldes y no con manguera.