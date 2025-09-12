SECUESTRAN CAMIÓN CON PEDIDO, MOTOS Y CAMIONETA ADULTERADAS E INTERVIENEN CARGAS FORESTALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Policía Caminera realizó operativo preventivos y viales en los últimos días, que terminaron con resultados positivos, en toda la provincia.



👉Villa Ángela: Secuestran Camión Con Pedido Activo

Demoraron un camión marca Ford y tras consultar en el sistema notaron que era buscado por la justicia de Córdoba.

Tenía pedido activo de la Policía de Córdoba, del año 2024.

Fue incautado y llevado a la comisaría de Santa Sylvina, por jurisdicción.

👉PLANTA VERIFICADORA N° 6 – VILLA ÁNGELA

Además, peritos verificadores detectaron que las numeraciones de motor y chasis de una camioneta marca Chevrolet Silverado, estaban adulteradas.

Fue llevada por un hombre de 44 años, para la confección del formulario 12.

Asimismo, incautaron una motocicleta marca Bajaj, modelo Dominar D400, negra, en la Planta Verificadora, debido que también tenía adulteraciones.

Al verificarla, notaron que la cédula y la patente eran apócrifa y, los números de cuadro y motor, estaban plasmados sobre bases rebajadas, no originales a los de fábrica.

👉PLANTA VERIFICADORA SÁENZ PEÑA

Sus pares de la ciudad Termal descubrieron que una motocicleta marca Bajaj, modelo Rouser Ns 200 cc, estaba adulterada.

Constataron que el estampado de los números de motor presentaba la base rebajada, con numeración no originales de fábrica.

El cuadro presentaba dos números apócrifos. Asimismo, el dominio y la cédula no cumplían con las medidas de seguridad otorgadas por el DNRPA.

En todos los casos, la fiscalía en turno ordenó el secuestro de los rodados y la notificación de los conductores.

👉PUERTO EVA PERÓN

Operadores viales de ese puesto intervinieron una carga de residuos peligrosos.

En un automóvil marca Renault Master, un joven de 26 años, trasladaba 70 baterías usadas, de Formosa a Chaco.

Observaron pérdida de fluidos y esparcidos en la superficie con emisión de gases.

Tampoco poseía certificado que acredite que sean Operadores, Generadores, ni transportistas de Residuos Peligrosos.

Se iniciaron actuaciones en función a los alcances de la Ley Pcial. N° 777-R.

PARALELO 28: INTERVIENEN CARGA FORESTAL

En el paralelo 28 demoraron un camión marca Ford Cargo, guiado por un hombre de 44 años.

Transportaba 1100 kg Algarrobo y otros bienes forestales, carga variada.

Pero a simple vista no coincidía con la documentación.

Intervino Bosques.

PUENTE GRAL. BELGRANO

Intervinieron otra carga forestal luego de controlar un camión marca Volkswagen, cuyo conductor llevaba 25.000 kg carbón, de Formosa a Buenos Aires.

Constaron que no tenía sello de ingreso a la provincia. Intervino Bosques quien ordenó que la carga quede a resguardo en el puesto, para futuras diligencias.

