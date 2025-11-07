SECHEEP REITERA LA IMPORTANCIA DE ADHERIRSE AL SUBSIDIO NACIONAL PARA MITIGAR LOS COSTOS DE LA LUZ

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con la llegada del verano aumenta la demanda de energía y con ello el monto de las boletas de luz. Con el objetivo de mitigar los costos de las facturas, desde SECHEEP se recuerda a las familias chaqueñas la importancia de inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) de Nación.



En el Chaco hay todavía más de 160.000 hogares que todavía no se registraron, por lo que ya no perciben el subsidio. Por eso, es importante que se inscriban para mitigar el impacto en las facturas, principalmente en los meses de calor que son los de mayor consumo.

Asimismo, se recomienda a la comunidad verificar la correcta carga de los datos al momento de la inscripción, a fin de evitar errores que puedan derivar en el rechazo del beneficio.

“Es fundamental que los chaqueños se registren correctamente para sostener el subsidio. Un error común es la confusión entre el número de cliente y el número de suministro, lo que puede impedir el acceso al beneficio”, explicó el presidente de SECHEEP, José Bistoletti.

¿Cómo solicitar el subsidio?

El trámite puede realizarse de manera online a través de la página web: www.argentina.gob.ar/subsidios o la App Mi Argentina.

Además de inscribirse, los usuarios pueden actualizar datos, modificar su domicilio o declarar cambios en su situación patrimonial.

Para completar el formulario, es necesario contar con:

DNI del titular (último ejemplar).

CUIL del solicitante y de quienes conviven en el hogar.

Una boleta de energía eléctrica.

Información sobre ingresos mensuales de cada integrante del hogar.

Un correo electrónico de contacto.

Una vez finalizado el proceso, se genera un código de inscripción que debe guardarse para futuras actualizaciones o modificaciones. En las últimas semanas, se han registrado demoras en la recepción de este código por parte del Gobierno nacional.

Clasificación de usuarios

Los beneficiarios del subsidio se dividen en tres categorías, según su nivel de ingresos:

N1 (altos ingresos): pagan la tarifa plena sin subsidios.

N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios): acceden a bonificaciones en sus tarifas con un tope de consumo.

Evitar errores en la inscripción

Es importante aclarar que para acceder al beneficio, la solicitud debe ser aprobada por el Gobierno nacional. Desde SECHEEP, se insta a los usuarios a verificar la información ingresada, especialmente:

-el número de cliente,

-el número de suministro, y

-el número de medidor, (ya que al cargar erróneamente alguno de estos números, pueden generar el rechazo del trámite).

En las redes sociales de SECHEEP y en comunicados oficiales, se encuentran disponibles guías y recomendaciones para completar correctamente la inscripción y evitar inconvenientes.

Relacionado