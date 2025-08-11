SECHEEP: MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Será desde el jueves 14 de agosto, a las 7:00 Hs hasta el domingo 24 de agosto, a las 18:00 Hs.

En el marco de tareas preventivas para garantizar un suministro eléctrico seguro y confiable, la empresa LITSA (Líneas de Transmisión del Litoral S.A.) solicitó a CAMMESA la indisponibilidad temporal de la Estación Transformadora Chaco, vinculada a la red de 500 kV del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

La intervención se realizará para evitar posibles fallas y asegurar un mejor funcionamiento de cara a la temporada de verano.

Esta instalación abastece normalmente al centro interior de la provincia, por lo que podrían verse afectadas localidades como Quitilipi, Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata y Castelli, además de departamentos aledaños.

Según estudios técnicos de SECHEEP, gracias al aporte de los parques solares, centrales térmicas y a la reconfiguración de la red de 132 kV, se prevé cubrir la demanda durante el período de mantenimiento. No obstante, si el consumo supera los niveles estimados, podrían aplicarse restricciones localizadas y temporales.

En condiciones normales, no se esperan cortes. Sin embargo, toda la infraestructura y generación disponible operará al máximo de su capacidad, por lo que se solicita a los usuarios un uso responsable y racional de la energía eléctrica mientras dure la intervención.

Relacionado