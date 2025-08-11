El presidente Javier Milei recibió el premio «Economista del Año 2025» en Casa Rosada, que le fue entregado por la Ordem dos Economistas Do Brasil, una entidad civil con sede en San Pablo, que tiene como objetivo difundir el conocimiento económico en la región .

El jefe de Estado había sido notificado de esta distinción en febrero pero la entrega recién se produjo este lunes. Estuvo junto al mandatario la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

El presidente recibió este reconocimiento luego de su cadena nacional emitida el viernes, en la que explicó el veto a los proyectos sociales del Congreso, que ponen en peligro el superávit fiscal logrado por el gobierno. Además, anunció 2 medidas claves para blindar el equilibrio fiscal: la prohibición de emisión para finaniciar el gasto y la sanción a cualquier presupuesto que atente contra el orden en las cuentas públicas y que no detalle qué partida se recorta en caso de querer financiar algún gasto.