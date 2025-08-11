EL BANCO DEL CHACO LANZA UNA PROMO POR EL DÍA DE LAS INFANCIAS

El Nuevo Banco del Chaco lanzó una promoción especial por el Día de las Infancias, a través de la Tarjeta Tuya, pensando en los regalos para los chicos.

La inciativa consiste en la posibilidad de pagar las compras en 4 cuotas sin interés y con una bonificación del 10%, sin tope de reintegro.

La promoción estará vigente desde el viernes 15 al domingo 17 de agosto, en los comercios adheridos de los rubros jugueterías, indumentaria, regalerías, librerías y papelerías, marroquinerías, zapaterías, ópticas, bicicleterías y electro.

Desde el Nuevo Banco del Chaco indicaron que la lista de comercios adheridos estará disponible en la página web nbch.com.ar

La bonificación se acreditará en el mismo resumen en que ingresa el consumo, o en el siguiente.

Este año, el Día del Niño se celebra el domingo 17 de agosto.