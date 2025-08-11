EL TURCO GARCÍA ANUNCIÓ QUE SERÁ CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL POR LA CIUDAD

Claudio “Turco” García confirmó que será candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las listas del Partido Integrar, que encabeza el exlegislador porteño y exsindicalista Daniel Amoroso, encabezar la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA).

Lo confirmó el propio exfutbolista a través de las redes sociales, señalando que “en octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados nacionales por el Partido Integrar. Este partido jugalo con nosotros”.

Lo hizo el republicar una publicación de Amoroso, extitular de ALEARA, quien previamente había publicado en X: “La Ciudad está perdiendo y con el Turco García venimos a dar vuelta el partido”.

Según dejaron trascender, Amoroso será el primer candidato de la lista y García el tercero, ya que la ley de cupo femenino establece que al encabezar la nómina un hombre el segundo puesto debe ocuparlo una mujer.

El Turco García arrancó con la campaña En la mañana de este lunes, ambos dieron inicio a la campaña electoral con una visita al club José Soldati, donde el también director técnico y su mentor político compartieron momentos con directivos de la institución de Villa Soldati y varios chicos.