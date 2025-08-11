EL TURCO GARCÍA ANUNCIÓ QUE SERÁ CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL POR LA CIUDAD
El exjugador será tercero en la lista del partido Integrar, que conduce el exsindicalita y exlegislador porteño del PRO Daniel Amoroso.
El Turco García arrancó con la campaña
En la mañana de este lunes, ambos dieron inicio a la campaña electoral con una visita al club José Soldati, donde el también director técnico y su mentor político compartieron momentos con directivos de la institución de Villa Soldati y varios chicos.
Desde entonces, García pasó por diversos programas de televisión y desde 2023 conduce el ciclo de streaming ‘Lo del Turco’, que se transmite por Youtube.
Daniel Amoroso, por su parte, fue ocho años legislador porteño entre 2005 y 2013, accediendo a ese cargo en dos ocasiones con listas del PRO.